Aveva una impresa di commercializzazione di frutta e verdura a Vittoria ma per il fisco non esisteva affatto. Una impresa che nella città del più grande mercato ortofrutticolo del Sud rendeva bene tanto da avergli permesso di evadere circa 300 mila euro su un giro d’affari valutando in 1 milione e duecentomila euro in base ai conti fatti dalla Guardia di Finanza che ha anche scoperto un discreto patrimonio costituito da 4 immobili e perfino da una barca da dieci metri ormeggiata a Scoglitti.

In particolare, le indagini eseguite dagli investigatori della Compagnia di Vittoria, hanno permesso di rilevare l’omessa dichiarazione di fatturato attivo per circa 1,2 milioni di euro, da cui è scaturita la segnalazione alla Procura della Repubblica di Ragusa per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Per l’imprenditore, un uomo di 54 anni, è scattato il sequestro preventivo dei beni. Si tratta di beni mobili ed immobili nella disponibilità dell’indagato, fino alla concorrenza dell’ammontare della presunta frode.

Le Fiamme gialle hanno così proceduto al sequestro di 4 beni immobili ubicati nel comune di Vittoria e un natante in uso all’indagato di 10 metri di lunghezza ormeggiato presso il porto di Scoglitti.