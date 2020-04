100 mila euro pronti ad essere donati alle famiglie più bisognose, operazione #sTappiamociACasa

Il duo comico foggiano, in collaborazione con birra Peroni, ha organizzato un evento di portata nazionale. Un aperitivo insieme a tutti gli italiani in collegamento domani sabato 4 aprile a partire dalle 19. L’industria produttrice di birra italiana è intenzionata a donare 100 mila euro, per ogni persona che si connetterà durante la diretta Peroni devolverà il valore di una birra all’ANCI (associazione nazionale comuni italiani). Questi soldi poi verranno distribuiti dai comuni alle famiglie maggiormente in difficoltà che non riescono a fare la spesa in questi giorni veramente complessi.

Basta solo connettersi, più gente sarà presente, maggiore sarà la somma raccolta. L’evento durerà circa un’ora dove i due comici intratterranno il pubblico anche attraverso collegamenti telefonici con ospiti, canzoni, barzellette e tanto altro… l’hashtag dell’evento sarà #sTappiamociACasa (stappiamo una birra e continuiamo a restare in casa). “La salute è la prima cosa“.