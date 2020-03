"Teniamo molto a clienti e partner italiani, è il momento di supportarsi l'uno con l'altro"

Pronta una donazione significativa da parte del brand, di cui non si conosce ancora l’entità, alla Protezione civile italiana, per dar man forte nella battaglia contro la pandemia Covid-19.

L’azienda americana ha dichiarato: “Da oltre 35 anni l’Italia rappresenta una casa per Apple. Teniamo molto ai nostri clienti, ai colleghi e ai partner italiani; abbiamo costruito legami solidi, che diventano ancora più forti quando siamo uniti dall’obiettivo comune di proteggere la salute delle nostre comunità”.

Tim Cook, Ceo di Apple attraverso un tweet ha precisato che in questo momento occorre supportarsi a vicenda e che tutte le nazioni dovrebbero essere vicine all’Italia.

“Con questo spirito di unità, Apple farà una significativa donazione alla Protezione civile per garantire che soccorritori in prima linea, i volontari e gli operatori sanitari abbiano le risorse per proteggere la loro salute, contribuendo al tempo stesso alla risposta dell’Italia al Covid-19. Siamo loro grati per l’altruismo e il coraggio che dimostrano ogni giorno”.