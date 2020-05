Il legame che li unisce ha superato il tempo e la distanza

Libby Pincher, una donna inglese, ha raccontato una strana e simpatica vicenda che è capitata alla sua famiglia, pubblicando sul suo profilo Twitter gli screenshot di una conversazione con il padre. Durante il discorso, il padre di lei racconta che Dave, un famigliare, era a spasso con il barboncino nero di casa, Monty, mentre i due passeggiavano tranquilli di colpo Monty inizia ad agitarsi e tirare verso una cagnolina, una barboncina bianca.

I due cani si avvicinano e iniziano a farsi le feste come se si conoscessero da sempre. Dave, incuriosito, chiede spiegazioni al proprietario di Rosie e si scopre che in realtà i due barboncini sono fratelli. Monty e Rosie, nati dalla stessa cucciolata, durante i primi mesi di vita avevano stretto un legame così forte che anche dopo diverso tempo si sono riconosciuti subito.

pls look at what my dad sent me this morning I cannot even😭❣️🐶 pic.twitter.com/QTy5J8uEwZ — 𝐋𝐈𝐁𝐁𝐘 🦋 (@libpincher) May 19, 2020

Il post con le foto dell’abbraccio tra i due cagnolini, diventate virali, ha ricevuto quasi un milione di like. La storia ha fatto emozionare moltissime persone e seppur non si abbiano certezze sul funzionamento della memoria dei cani, la connessione tra i due è sorprendente così come il legame che li unisce. Proprio per questa ragione, nonostante abitino in città diverse, i proprietari dei rispettivi barboncini hanno deciso di incontrarsi più spesso.