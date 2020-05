Una notizia inaspettata, ma nulla di preoccupante

Andrea Barzagli lascia la Juventus. Se anche il campionato dovesse riprendere, il campione del mondo non tornerà a Torino per portare a termine la collaborazione con Maurizio Sarri, del cui staff era entrato a far parte a settembre come allenatore dei difensori.

Una notizia clamorosa e inattesa. Oggi il tecnico toscano è tornato in campo alla Continassa, ma Barzagli, soprannominato The Wall, non era presente. La sua è una scelta definitiva, comunicata allo stesso tecnico e al presidente Agnelli, presa in piena coscienza e serenità.

Barzagli aveva raggiunto la famiglia in Umbria durante il lockdown e si è reso conto di quanto gli pesasse la lontananza dei suoi cari. Dopo anni di ritiri, partite e sacrifici, tra club e Nazionale, ha avvertito l’esigenza di fermarsi un po’. La stessa esigenza lo aveva portato a prendere tempo prima di accettare il nuovo ruolo, diventando poi un punto di riferimento per lo spogliatoio con la sua esperienza e la sua leadership silenziosa.

Per ora rimarrà in Umbria e seguirà da lì la Juventus. Probabilmente, in futuro, seguirà il percorso da allenatore appena iniziato, ma in questo momento vuole dedicarsi solo alla famiglia con cui ha deciso di stabilirsi a Firenze, la sua città.