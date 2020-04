La gente si è riversata in strada anche se in piena emergenza Coronavirus

L’area dei Campi Flegrei in Campania è attualmente interessata da uno sciame sismico. Ciò ha provocato molta paura e gente riversata per strada. La Solfatara di Pozzuoli pare essere l’epicentro.

Tali movimenti sismici sono stati registrati dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Le prime stime parlano di almeno tre scosse, comprese tra il magnitudo 2 e 3. Sono state avvertite chiaramente in quanto sono avvenute appena 2km sotto il suolo e la gente si è riversata in strada anche se in piena emergenza Coronavirus.

L’ultima scossa è stata la più intensa, partita a 5km da Pozzuoli col magnitudo 3.1, anch’essa a 2km di profondità. “È stata una botta da paura” – sostengono sui social ed ancora: “Mi aveva svegliato il cane, che di solito dorme come un sasso. Girava per casa ansimando, pensavo che stesse poco bene”.