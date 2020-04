Trapelano le ultime informazioni su sport, mezzi pubblici, relazioni sociali e spiagge

Nel corso delle ultime settimane gli italiani si sono ritrovati ad affrontare una situazione completamente nuova per molti. In un Paese che si basa principalmente sulle relazioni sociali restare a lungo in casa e mantenere le distanze per strada sembrava qualcosa di irrealizzabile, invece adesso grazie al sacrificio e la collaborazione di tutti si inizieranno a vedere i primi risultati. Ecco cosa potrebbe cambiare dal 4 maggio, secondo le ultime novità in arrivo da Palazzo Chigi:

SPORT

Sileri: “Dobbiamo dare agli italiani maggiore libertà di movimento tenendo conto del senso di responsabilità delle persone. La regola applicata da Zaia mi sembra ragionevole”. Nel corso della fase 2 esibendo opportuna autocertificazione con orario di uscita e rientro sarà possibile fare sport solitario all’aperto. In forse al momento anche il via libera agli allenamenti individuali per gli atleti, perché l’ipotesi di una apertura da parte del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora non è al momento confermata.

RELAZIONI SOCIALI

Le riaperture non implicano l’eliminazione dei divieti di spostamento per i cittadini. Sileri sostiene: “Dobbiamo occuparci degli anziani proteggendoli ma anche consentendo loro la possibilità di camminare e prendere aria e quindi avranno un piano dedicato”. Per chi è minorenne le norme saranno più stringenti, ma a gente di tutte le età potrebbe essere concesso visitare i familiari con l’ausilio di guanti e mascherine restando a distanza. Quello che trapela è che i cittadini potranno uscire di casa a maggio in base alla fascia d’età. Le persone anziane dovranno restare in casa almeno per qualche altra settimana, per loro il rischio è troppo elevato.

MEZZI PUBBLICI

Prima di prendere i mezzi pubblici, ad esempio la metropolitana, ai dovrà passare di fronte al termoscanner per la misurazione della febbre. Si viaggerà seduti e in posti alternati, la fila prevederà sempre il metro di distanza… controllori, contapersone ed autisti vigileranno sugli assembramenti.

STABILIMENTI BALNEARI

Al momento l’accesso è consentito solo per le attività di manutenzione. Questo fa sperare nella possibilità che sarà possibile recarsi al mare questa estate, ma resta chiaro che la possibilità di ingressi per lido sarà molto ridotta.