Utile in questo periodo in cui gli ambulatori sono chiusi

Dall’idea del dottor Silvio Savoia, medico specializzato in nefrologia e medicina legale, realizzata da Pushapp srl e JamStudio, nasce l’app SOS Medico (www.sos-medico.com) che aiuta a gestire, tramite consulto telefonico, le emergenze mediche o richiedere consulenze a specialisti qualificati i quali eventualmente daranno anche qualche consiglio per tenere a bada il problema e salvaguardare la salute del paziente.

È possibile creare l’account “Paziente” o “Medico” e interagire a seconda del tipo: i primi avranno la possibilità di richiedere una consulenza; i secondi avranno la possibilità di impostare la propria disponibilità durante la settimana per ricevere richieste di consulti da parte dei pazienti. Sono stati selezionati medici qualificati a disposizione 24/7 per qualsiasi esigenza. Tramite chiamata VOIP si entra in contatto con il primo medico disponibile per una consulenza immediata.

L’app è scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play, il costo delle chiamate è un costo fisso al minuto che varia soltanto in base alle fascia oraria.