Riaprono le banche, ma l'appello è di svolgere le operazioni online

Domattina le banche riapriranno, come disposto dal Governo, con i previsti presidi sanitari.

L’Associazione Bancaria invita comunque i cittadini a contribuire al meglio alla lotta al contagio da coronavirus evitando di andare in banca e a utilizzare il più possibile i servizi online, ormai monto diffusi e accessibili a tutti, e al bancomat.

Il Presidente Patuelli e il Direttore Sabatini rivolgono un particolare invito a chi desiderasse andare comunque in banca, in particolare agli anziani che avessero meno confidenza con le tecnologie, di “telefonare in banca per consigliarsi su come risolvere il problema, ma senza uscire di casa”.