Dovrà rispondere di lesioni personali aggravate dalla sua qualifica di dottore

E’ stato arrestato l’operatore sanitario che ha colpito ripetutamente con botte un anziano paziente nel salentino. Risponderà di “lesioni personali aggravate dalla sua qualifica di pubblico ufficiale e dai motivi futili e abietti”. Secondo le prime indagini svolte dai carabinieri locali la richiesta del paziente riguardava dei chiarimenti in merito ad una richiesta di prescrizione per una visita ortopedica. L’atto violento è stato ripreso da alcune persone attraverso l’uso di uno smartphone. Nel video, si vede il momento in cui viene schiaffeggiato, strattonato e preso a calci l’uomo. Quest’ultimo è stato trasportato in ospedale riportando gravi tumefazioni al volto e la frattura di alcune costole. La sua prognosi è di 25 giorni.

Allertati da alcuni testimoni, sul posto si sono presentati anche diversi militari. Dopo la denuncia della vittima sono scattate le indagini che hanno dato la possibilità “di raccogliere e suffragare la gravità indiziaria a carico del medico di base”. Il medico è adesso agli arresti domiciliari. Già nelle ore successive all’aggressione il professionista era stato sospeso dalla sua attività di operatore sanitario dal sistema sanitario regionale. Anche la Federazione nazionale dei medici aveva parlato di un “comportamento ingiustificabile e indegno”, aggravato dal fatto che in questo momento la categoria dei medici è in prima linea nella lotta da un male tremendo che affligge il mondo, a rischio della vita.