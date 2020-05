"I Fratelli Caputo" arriveranno su canale 5 il 15 Giugno

Il palinsesto televisivo durante il lockdown è stato ripetitivo e pieno di repliche, ma finalmente a breve i telespettatori vedranno qualcosa di nuovo. Lunedì 15 Giugno, Nino Frassica e Cesare Bocci, approderanno su canale 5 con una nuova fiction tv intitolata “I Fratelli Caputo“. La serie, girata in Puglia, è composta da quattro appuntamenti in prima serata.

Il protagonista della fiction è Alberto, interpretato da Cesare Bocci, che nella vita fa il commercialista. Seguendo le orme del padre, primo cittadino di Roccatella, arriva in Sicilia e incontra il fratellastro Nino, interpretato da Nino Frassica, nato e cresciuto in Sicilia e che lavora come agente di spettacolo. I due fratellastri non hanno veramente nulla in comune. Uno è formale, ligio al dovere e rigido; l’altro è un po’ strampalato e vive la vita giorno per giorno, senza programmi. Ma anche se sembra impossibile, saranno costretti a trovare dei punti di incontro, poichè dopo 50 anni di separazione si trovano a condividere e vivere nello stesso casale.

Cesare Bocci descrive così il suo personaggio: “Alberto Caputo è nato a Milano. È attivo, efficiente, con la mentalità aperta. Fa il commercialista, ma è frustrato. Finalmente decide di inseguire la sua passione che è la politica e, seguendo le orme del padre che era stato sindaco illuminato di Roccatella, scende in Sicilia e si ritrova ad avere a che fare con l fratellastro Nino, rimasto da sempre nel paese d’origine della loro famiglia”.

Mentre Nino Frassica dichiara: “Il divertimento della serie è nel racconto di un’Italia dove vincono le persone perbene. C’è la provincia con la sua umanità calda, il piccolo rubagalline, il cialtrone, ma mai il criminale. Non c’è mafia, non c’è il cliché del boss né il crimine: la serie è un family che racconta il nostro Paese attraverso i piccoli difetti e i grandi pregi”. Una fiction per le famiglie, che per questo andrà in onda in prima serata.