La parola è stata tirata in ballo nella questione degli affetti stabili

Senza peli sulla lingua il governatore della Campania Vincenzo De Luca è diventato famoso sui social attraverso le sue gesta per mantenere l’ordine nelle misure anti-contagio. Tanti i video a riguardo diventati virali, un esempio? Le sue parole sul footing: “Ho trovato gente che faceva footing in mezzo alle famiglie e questo non è possibile. E non c’erano a fare footing ragazze toniche con fuseaux, io ho trovato vecchi cinghialoni della mia età che andavano a correre senza mascherine, questi andrebbero arrestati per oltraggio al pubblico pudore: vanno a fare footing in mezzo alle famiglie e ai bambini”. Nella stessa diretta il presidente della Regione ha poi ribadito che l’utilizzo delle mascherine sarà obbligatorio e “ci saranno sanzioni” per chi non le userà.

Ospite da Fabio Fazio a “Che tempo che fa“, l’approfondimento in onda la domenica su Rai2, De Luca ha parlato dato il suo parere sull’autocertificazione per gli affetti stabili: “L’ho trovata una definizione leopardiana, molto poetica.” Scusi se glielo dico – è stata la risposta del conduttore – ma questa è un’affermazione poco romantica, io penso che negli affetti, stabili o non stabili, debba prevalere il sostantivo cioè affetti e non l’aggettivo”. E qui De Luca ha tirato fuori un’altra delle sue perle: “Assolutamente, io sono favorevole a tutti gli affetti, sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da fratacchione, abbia molti affetti stabili in giro per l’Italia”.

Avendo dato del Fratacchione a Fazio all’interno della sua trasmissione, il web e la curiosità del significato della parola si sono scatenati. Cosa significa? Sul vocabolario “fratacchione” indica un frate alto e grosso, massiccio e tarchiato… ma in altre occasioni invece può significare “buono all’apparenza, ma in realtà si muove in un determinato modo per ottenere vantaggi”.