L'infortunio pare più grave del previsto

Brutte notizie per il Milan che, in attesa di capire quando ricomincerà il campionato, ha ripreso gli allenamenti di gruppo. A conclusione della sessione, i rossoneri hanno giocato anche una partitella nel corso della quale Zlatan Ibrahimovic è stato costretto a fermarsi. L’attaccante è stato servito con un lancio e, nel momento dello scatto per raggiungere il pallone, ha sentito una forte fitta al polpaccio. Lo svedese è rimasto a terra dolorante ed è stato trasportato negli spogliatoi con l’aiuto dello staff. Dopo la doccia, è uscito zoppicando vistosamente.

Ibrahimovic, tra gennaio e febbraio, si era già fermato per un problema muscolare in quella zona, ma riuscì a gestirlo bene e rientrare in tempo. Questa volta, però, l’infortunio sembra essere ben più grave, si temeva addirittura che fosse coinvolto anche il tendine d’Achille, pericolo che però il Milan avrebbe scongiurato.

Dall’interno della società giungono fonti che escludono fortemente quest’ipotesi, parlando semplicemente di un problema al polpaccio. La cosa certa è che Zlatan Ibrahimovic sarà sottoposto immediatamente a degli esami, per capire l’esatta entità dell’infortunio. Ma c’è il serio rischio che l’attaccante svedese sia costretto a un lungo stop.