Salvo un allentamento delle misure restrittive, il 19 maggio non dovrebbero registrarsi decessi

L’Istituto per le Misurazioni e la Valutazione della Salute (IHME), nella Facoltà di Medicina dell’Università di Washington, rilascia nuove stime sul picco del Covid-19, che in Europa dovrebbe avvenire durante la terza settimana di Aprile. Si prevedono circa 151.680 decessi durante quella che viene definita la “prima ondata” della pandemia.

Per quanto riguarda il caso Italia, prendendo in considerazione possibili ricadute dovute al rilassamento delle misure di distanziamento sociale, lo studio stima le seguenti ipotesi: l’Italia ha superato la propria fase di picco, tranne per la Calabria previsto per oggi, 7 Aprile, e per la Puglia previsto il 16; la fine della pandemia, in giorno in cui ci saranno zero morti, è il 19 Maggio; il totale dei decessi registrati in Italia sarà di 20.300 al 4 Agosto 2020.

I Paesi europei, in queste settimane, andranno in contro a situazioni molti difficili, nonostante la diminuzione dei decessi attualmente registrata in Italia e Spagna. Questi, infatti, vedranno crescere i proprio morti, per arrivare al picco entro la fine di Aprile, a rendere più pesante la situazione, c’è anche la domanda di accoglienza ospedaliera, che va di molto oltre la disponibilità.