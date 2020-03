Cogliere l'occasione per recuperare i capolavori del maestro giapponese Miyazaki

In questi giorni di #iorestoacasa che hanno lo scopo di prevenire il contagio da Covid-19, la vita sarà sicuramente più lenta, rilassata e diversa dal solito. Ma questo non significa che si deve semplicemente stare chiusi in casa a farsi prendere dal panico e dalla paura. No, questi giorni di riposo forzato possono essere un’occasione per passare più tempo con la propria famiglia e coltivare le proprie passioni.

Se si è amanti dei film anime e nello specifico quelli dello Studio Ghibli, si potrà cogliere l’occasione di recuperare e vedere alcuni di questi imperdibili titoli.

La città incantata – Il film che ha consacrato lo Studio Ghibli in tutto l’Occidente. La storia narra le vicende di Chihiro che arriva in mondo magico dove una strega trasforma in animali chi osa disubbidire.

Pioggia di ricordi – La protagonista è una giovane ventisettenne di Tokyo che va in vacanza in campagna da alcuni parenti. Sarà l’occasione per riflettere sui suoi ricordi e i suoi desideri per il futuro.

Principessa Mononoke – Ispirato a una leggenda della tradizione giapponese. La storia parla di un principe vittima di una maledizione e della battaglia tra due popoli della foresta.

Kiki consegne a domicilio – Questo è senza dubbio uno dei film più amati dello Studio Ghibli. Kiki è una giovane strega che deve completare il suo addestramento andando a vivere da sola in un’altra città dove dovrà aiutare gli abitanti e farsi nuovi amici.

Il mio vicino Totoro – Totoro è stato il primo grande successo dello Studio Ghibli che ha adottato il simpatico protagonista di questo film come suo logo. Il mio vicino Totoro è la storia di due sorelle che si trasferiscono in campagna con il padre mentre la madre è ricoverata in ospedale. Nella nuova dimora faranno amicizia con strane creature del bosco.