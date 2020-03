Il numero dei decessi dichiarati al momento è di 514 persone

Il Coronavirus miete altre 85 vittime in Iran. E’ stato reso noto dai dirigenti sanitari di Teheran, adesso il numero totale dei decessi è di 514 persone.

Avviato l’edificazione a Qom di nuove fosse comuni, il posto sacro si trova a 120 chilometri da Teheran ed è stato il vero e proprio “epicentro” del rapido contagio del Coronavirus nella nazione. “Le fosse comuni sono una prova che le vittime reali di Coronavirus in Iran sono superiori a quelle dichiarate” – così a dichiarato il professor Amir Afkhami della George Washington University di Washington.

”Non mi sorprende che ora stiano creando fosse comuni e che stiano cercando di mascherare l’impatto reale della malattia. Come partner commerciale principale della Cina, il governo iraniano ha preso misure inadeguate per limitare e monitorare i viaggiatori provenienti dalla Cina. Poi, andando avanti, Teheran ha mancato di trasparenza e non ha voluto adottare misure efficaci, come la quarantena e l’isolamento, per limitare la diffusione del virus”.