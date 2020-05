Nel rispetto dei dpcm emanati dal governo, la celebrazione si terrà in assenza di fedeli

Oggi a partire dalle ore 12 ci sarà l’atto di devozione alla Vergine del Rosario in diverse lingue. Si chiede a Maria di intervenire sui mali dell’umanità. Presso il santuario di Pompei si procederà al rito, così come ricordato da Papa Francesco nella giornata di ieri,che ha esortato: “uniamoci tutti spiritualmente in questo popolare atto di fede e di devozione”.

La preghiera è stata scritta nel 1883 da Bartolo Longo ed è una risposta all’Enciclica Supremi Apostolatus officio con la quale Leone XIII, indicava la recita del Rosario per fronteggiare i mali della società. “Affinché per intercessione della Vergine Santa, il Signore conceda misericordia e pace alla Chiesa e al mondo intero” – questo è uno dei motivi per cui Papà Francesco tiene che sia recitata.

Nel rispetto dei dpcm emanati dal governo, la celebrazione si terrà in assenza di fedeli e sarà trasmessa su Canale 21 e Tv2000 (canale 28) del digitale terrestre, inoltre è disponibile anche lo streaming sulla pagina Facebook del santuario di Pompei.