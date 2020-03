Il sindaco di Caserta scrive con il cuore in mano al collega di Bergamo

Carlo Marino, sindaco di Caserta, ha lanciato questo messaggio rivolto al primo cittadino di Bergamo, la quale si trova ad affrontare una situazione drammatica per via dei decessi a causa del Covid-19: “E’ una prova durissima che state affrontando con grande coraggio. Ti scrivo per manifestare a te e a tutti i bergamaschi l’attenzione, l’affetto e la comprensione di Anci Campania e dei Sindaci della nostra Campania per la prova durissima che state affrontando con grande coraggio. La terribile immagine del corteo dei camion militari con i feretri e il conto tragico delle vittime ci lacera come italiani e amministratori sapendo che ognuno di voi in questo momento può avere un parente o un amico da piangere”.

“Nonostante l’attenzione di tutta Italia sia concentrata sul dolore di Bergamo, noi stessi, da lontano, spesso non abbiamo la dimensione reale del problema. Voi siete la parte del Paese più esposta, e immagino, ma solo in parte, le preoccupazioni che stai vivendo da Sindaco di questa bellissima città. Caro Giorgio permettimi, attraverso te, di abbracciare idealmente tutti i bergamaschi e di ripetere l’incoraggiamento del Presidente Mattarella: tenete duro. Perché adda passà a nuttata!”