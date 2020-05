I fan non sapevano neanche che fosse fidanzata

Grande scoop lanciato dal settimanale Chi, la super corteggiata attrice ed icona sexy del cinema italiano Miriam Leone ha deciso di sposarsi. Il fortunato fidanzato è Paolo Cerullo. E’ possibile leggere sul giornale del direttore Alfonso Signorini che i due sono fidanzati da pochi mesi, ma il loro grande amore ha anticipato i tempi del matrimonio che si terrà a breve in quel di Milano.

L’attrice ha sempre fatto molta attenzione alla propria privacy, non facendo trapelare nulla persino sui social network, nemmeno un accenno sul fatto che fosse fidanzata. Dei due futuri sposi non si trova in rete nemmeno una foto assieme, anche per questo per i fan si è trattata di una notizia gelida ed improvvisa. Del futuro marito si sa soltanto che è un musicista che vive nel capoluogo lombardo. E’ dal 2014, dopo la fine della grande relazione con Boosta dei Subsonica che Miriam non ha più intrapreso relazioni ufficiale, ad eccezione di un flirt con il suo collega Matteo Martari.