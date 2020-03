La tecnologia al fianco degli studenti

A Napoli l’orario non cambia la campanella suona alle 8 del mattino anche in tempi di Coronavirus, le lezioni ci sono ma non negli edifici scolastici tra i banchi. C’è una comoda poltrona di casa con di faccia un docente che controlla il registro, presenti, assenti e alunni da interrogare… ma non è seduto dietro ad una cattedra.

La lezione, di qualunque disciplina, si svolge attraverso lo schermo di un PC, dove in una video-chat la classe si sintonizza per proseguire con il programma scolastico. Anche a Napoli adesso ci sono le Class Room. Nel clima di titubanza e panico causati dalla ormai quasi pandemia Covid-19, pare proprio che la riapertura delle scuole possa slittare al 3 aprile, nel frattempo gli studenti non sembrano preoccupati e continuano la loro quotidianità al fianco della tecnologia.