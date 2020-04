I residenti si lamentavano del cattivo odore proveniente dai camion di un'agenzia funebre

Ieri, giovedì 29 Aprile, alcuni residenti di New York, allertati dal forte odore che proveniva da alcuni camion di un’agenzia funebre, hanno avvertito le autorità che hanno fatto una macabra scoperta. A riportarlo è la Abc News, citando fonti della polizia.

I camion erano parcheggiati davanti alla Andrew T. Cleckley Funeral Home, un’agenzia di pompe funebri di Flatlands, a Brooklyn. Negli ultimi 30 giorni i residenti della zona avevano visto il personale dell’agenzia caricare sui camion diversi sacchi per cadaveri e, secondo quanto riporta la Abc News, ciascun camion conteneva 50 corpi, per un totale di cento.

Il proprietario dell’agenzia ha spiegato che la sua cella frigorifera, in cui normalmente custodisce i cadaveri in attesa dei funerali aveva smesso di funzionare. Il Dipartimento statale di Sanità ha avviato un’inchiesta. New York conta finora 18.076 morti provocati dal coronavirus, il livello più alto di qualsiasi altra città degli Stati Uniti, e queste azioni potrebbero incrementare il contagio non solo del Covid-19 ma anche di moltissimi altri patogeni.