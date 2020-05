Sei single costretto a stare in casa per il lockdown? In Olanda puoi accordarti con qualcuno

In Olanda l’istituto sanitario ha messo appunto delle indicazioni per chi non ha partner stabili e soffre il distanziamento sociale. “Discutete insieme come fare. Incontrate la stessa persona per avere contatti fisici o sessuali e accordatevi su quante altre persone ciascuno di voi vede” – il messaggio è essenzialmente questo. Sei single e costretto a stare in casa da solo per il Covid-19, potresti metterti d’accordo con qualcuno che possa diventare tuo/a compagno/a di letto o almeno per scambiarsi reciprocamente affetto.

In Olanda allo stato attuale vige un “confinamento intelligente“, ovvero si possono ricevere a casa propria fino a 3 persone mantenendo un metro e mezzo di distanza. Questo ha fatto discutere per la mancanza di contatto fisico dei single a causa delle suddette restrizioni. Al centro di tutto deve esserci comunque la sicurezza, il rapporto con la persona accordata deve essere il più esclusivo pose, che non veda altre persone. L’istituto di sanità consiglia di parlarne: “Per esempio, incontrate la stessa persona per avere contatti fisici o sessuali (un compagno di coccole o di letto), se non siete contagiati. Accordatevi con questa persona su quante altre persone ciascuno di voi vede. Più gente si incontra, maggiore è il rischio di contagio”.