"L'Europa è al momento l'epicentro, speriamo in misure più aggressive"

Tedros Adhanom Ghebreyesus: “E’ impossibile prevedere quando si verificherà il picco della pandemia”- queste le chiare parole del direttore generale dell’Oms, durante la conferenza stampa di aggiornamento di ieri.

Michael Ryan, direttore esecutivo dell’Oms, ha invitato al rispetto delle regole fissate dall’Oms e dai singoli paesi, innanzi il restare a casa, poi ha continuato affermando: “Tutto dipende da quanto velocemente i paesi metteranno in campo misure di risposta e dai risultati. E’ essenziale agire rapidamente e in modo aggressivo, l’esperienza di vari paesi, tra cui Cina e Giappone, dimostra che se si agisce in fretta si può contenere la diffusione”.

L’epicentro di tutto in questo momento è l’Europa, esclusa la Cina ci sono stati il maggior numero di contagi e vittime ed ogni giorno i casi aumentano più di quanto hanno fatto in Cina durante il picco, così ha precisato Ghebreyesus, il numero uno dell’Oms.

Maria Van Kerkhove, responsabile del programma per le emergenze ha sostenuto: “Dobbiamo preparaci per ogni scenario possibile e la traiettoria dei contagi dipenderà dalle azioni che intraprenderanno i Paesi. In Asia hanno avuto un approccio aggressivo e hanno svoltato. Ma c’è sempre la possibilità che i casi tornino a salire e quindi bisogna mantenere alta la guardia. Speriamo che sempre più Paesi adottino misure così aggressive”.