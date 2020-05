La soluzione definitiva arrivò solo nel 1912 con le mentine

I primi a combattere l’alito cattivo furono gli antichi Egizi, che si pulivano la lingua con scaglie di miele, incenso, mirra e cannella. I Romani invece masticavano del prezzemolo. Nel Medioevo era diffusa una specie di grande caramella composta da chiodi di garofano e cardamomo. In epoca vittoriana ebbero molto successo le Sen-Sen, delle piccole caramelle di liquirizia e anice, rimaste in commercio fino a una decina di anni fa.

Però il merito della moderna invenzione delle mentine è da attribuire a Clarence Crane, dolciere di Garrettsville, nell’Ohio (Usa), che nel 1912 sfruttò le proprietà di un medicinale per il mal di gola (l’Altoids) per mettere a punto le sue caramelle rinfrescanti. Ebbero subito successo, grazie al buon sapore di menta e al nome Life Savers (salvagenti), scelto sia per la forma a ciambellina, sia perché salvava dell’alito cattivo. Maggiore peso ebbe però il fatto che in quegli anni di proibizionismo i contrabbandieri le vendevano assieme ai liquori, in quanto utili ai clienti per mascherarne l’odore.