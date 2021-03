Sanremo 2021: Annalisa in testa per la giuria demoscopica

La prima serata finisce con Annalisa in Testa

Sul podio dei Campioni, sulla base del giudizio della giuria Demoscopica, ci sono Annalisa, Noemi e Fasma.

Seguono, nelle rimanenti prime dieci posizioni, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Arisa, Maneskin, Max Gazzè, Colapesce e Dimartino, Coma Cose, Madame, Ghemon e Aiello.

La prima a esibirsi è Arisa che sfoggia gorgheggi nella tutto sommato tradizionalistica Potevi fare di più. Quindi Colapesce & Dimartino con il disco indie Musica leggerissima, accompagnati da pattinatrice. A dir poco approssimativa l’interpretazione tutta urlata di Aiello (Ora). Francesca Michielin e Fedez si presentano sul palco con i microfoni uniti da un nastro per provare ad alleggerire Chiamami per nome, pezzo gravato dall’interpretazione esitante del rapper che si cimenta con la melodia. Il farmacista di Max Gazzè, eseguita in abiti leonardiani in mezzo a fantocci di McCartney, Hendrix, Marilyn e Igor, è più un happening che una canzone.

Ma cosa significa giuria demoscopica?

Il significato del termine demoscopico deriva dal sostantivo demoscopia, che significa “indagine statistica dell’opinione pubblica”. L’aggettivo derivato ha quindi a che fare con l’osservazione di un fenomeno da parte dell’opinione pubblica. In questo caso, la giuria demoscopica è composta da 300 persone, abituali fruitori di musica, che, attraverso un’applicazione gestita da un’azienda specializzata, potranno dare i loro voti alle canzoni in gara