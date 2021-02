Gio Evan: "Arnica" brano in gara al Festival di Sanremo 2021

In gara tra i Big con Arnica, brano del nuovo album Mareducato

Arriva a Sanremo 2021 tra i big Gio Evan, cantautore e scrittore di poesie e romanzi

Gio Evan, io poeta musicista pieno di moltitudini

Con “Arnica” Gio Evan approda a Sanremo in veste di cantautore dopo aver raccolto negli anni un riscontro sempre maggiore da parte dei fan che lo hanno apprezzato inizialmente come scrittore di poesie e successivamente anche come interprete e autore di canzoni.

«L’arnica prima di tutto è una pianta, un fiore super esile che tende alla immortalità che vive in montagna come me – ha puntualizzato – É così delicato ed è perenne, un fiore che si fa crema per attutire le botte del mondo ed è quello giusto per un percorso perenne: si usa molto nel massaggio per l’arte della carezza».

Il titolo “Arnica” è una metafora che racchiude il senso della canzone: come l’arnica può curare i traumi fisici, così con la canzone Gio ha potuto alleviare i traumi dell’anima.

«Ormai scrivo canzoni solo con la chitarra e trovo i miei blocchi per farlo – ha confessato – Mi stavo arrampicando sulla montagna quando ho messo il dito medio della mano sinistra nella mono presa e sono caduto: non potendo più suonare la chitarra, ma dovevo farlo, ho preso una tastiera e dopo dieci ore mi ho completato la canzone: durante l’incidente mi era arrivata la prima strofa a terra durante il riporto».

Sul palco dell’Ariston Gio Evan proporrà una esibizione particolare.

«Teatralizzerò la mia canzone, ma tutto molto minimale – ha confidato – Ho provato a limitarmi a fare tutto il brano con le mani come se fosse una tela: sono più appassionato di teatro e di pittura più che di musica e sarà una performance molto silenziosa e non ci sarà nessuno dietro».

conta ad oggi ben quaranta milioni di ascolti streaming e duecentomila copie vendute dei suoi libri. Quest’estate, nonostante le limitazioni dovute alla pandemia, ha tenuto undici concerti sold out in giro per l’Italia, spettacoli dal vivo caratterizzati dall’interpretazione di monologhi e poesia accompagnati dalla musica, in un’alternanza di canzone e recitazione.

Gio Evan, all'anagrafe Giovanni Giancaspro

è un artista poliedrico: scrittore, cantautore e artista di strada. Durante gli anni che vanno dal 2007 al 2015 intraprende un viaggio con la bicicletta che lo porta in gran parte del mondo: India, Sudamerica, Europa. Comincia a studiare e vivere accanto a maestri e sciamani del posto e in Argentina viene battezzato come “Gio Evan” da un Hopi.