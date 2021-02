Gli ospiti che vedremo a Sanremo 2021 serata per serata

Scopri gli ospiti del Festival di Sanremo 2021 suddivisi per serata

Tra meno di un mese si parte con il Festival di sanremo 2021: un’edizione figlia dell’incertezza di questi tempi, legati ormai da un anno, ad una pandemia che pare non volerci dare il lusso di tornare… alla normalità. Sanremo 2021 si farà? Si, assolutamente! Sebbene senza pubblico in platea.

Sul fronte ospiti, dopo l’annuncio di Achille Lauro e il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic, come ospiti fissi ed Elodie in qualità di valletta/co-conduttrice, arrivano nuove conferme: ci sarà anche l’attrice Matilda De Angelis, nota per aver preso parte alla serie tv The Undoing con Nicole Kidman e Hugh Grant. Tra le donne del Festival anche la top model Naomi Campbell.

Ospiti prima serata Sanremo 2021

Ecco gli ospiti della prima serata di Sanremo 2021 in programma martedì 2 marzo:

Naomi Campbell [co-conduttrice]

Fiorello [co-conduttore]

Achille Lauro

Zlatan Ibrahimovic

Ospiti seconda serata Sanremo 2021

Ecco gli ospiti della seconda serata di Sanremo 2021 in programma mercoledì 3 marzo:

Achille Lauro

Zlatan Ibrahimovic

Fiorello [co-conduttore]

Ospiti terza serata Sanremo 2021

Ecco gli ospiti della terza serata di Sanremo 2021 in programma giovedì 4 marzo:

Achille Lauro

Zlatan Ibrahimovic

Fiorello [co-conduttore]

Ospiti quarta serata Sanremo 2021

Ecco gli ospiti della quarta serata di Sanremo 2021 in programma venerdì 5 marzo:

Achille Lauro

Zlatan Ibrahimovic

Fiorello [co-conduttore]

Ospiti Finale Sanremo 2021

Ecco gli ospiti della Finale di Sanremo 2021 in programma sabato 6 marzo:

Achille Lauro

Zlatan Ibrahimovic

Fiorello [co-conduttore]

Ornella Vanoni

Ospiti in trattativa/invitati

Ecco gli ospiti che Amadeus ha invitato ma di cui si attende ancora la conferma:

Adriano Celentano

Roberto Benigni

Loredana Berté

Jovanotti

Il programma delle 5 serate

Prima serata – martedì 2 marzo : verranno eseguite 13 canzoni in gara della sezione CAMPIONI e 4 canzoni della sezione NUOVE PROPOSTE

: verranno eseguite 13 canzoni in gara della sezione CAMPIONI e 4 canzoni della sezione NUOVE PROPOSTE Seconda serata – mercoledì 3 marzo : esecuzione delle altre 13 canzoni in gara della sezione CAMPIONI. Esecuzioni delle altre 4 canzoni in gara della sezione NUOVE PROPOSTE.

: esecuzione delle altre 13 canzoni in gara della sezione CAMPIONI. Esecuzioni delle altre 4 canzoni in gara della sezione NUOVE PROPOSTE. Terza serata – giovedì 4 marzo : esecuzione da parte dei 26 CAMPIONI di canzoni edite appartenenti al repertorio della storia del Festival, serata dedicata alla “Canzone d’autore”. Gli artisti potranno scegliere di esibirsi insieme ad artisti ospiti italiani o stranieri.

: esecuzione da parte dei 26 CAMPIONI di canzoni edite appartenenti al repertorio della storia del Festival, serata dedicata alla “Canzone d’autore”. Gli artisti potranno scegliere di esibirsi insieme ad artisti ospiti italiani o stranieri. Quarta serata – venerdì 5 marzo : esecuzione delle 26 canzoni in gara della sezione CAMPIONI e interpretazione delle 4 canzoni rimaste in competizione della sezione NUOVE PROPOSTE e successivamente proclamazione della canzone vincitrice della sezione NUOVE PROPOSTE.

: esecuzione delle 26 canzoni in gara della sezione CAMPIONI e interpretazione delle 4 canzoni rimaste in competizione della sezione NUOVE PROPOSTE e successivamente proclamazione della canzone vincitrice della sezione NUOVE PROPOSTE. Serata finale – sabato 6 marzo: esecuzione delle 26 canzoni in competizione della sezione CAMPIONI. Al termine della serata verrà proclamata la canzone vincitrice della sezione CAMPIONI.

Le giurie di Sanremo 2021

Complessivamente, le giurie che determineranno classifiche e vincitori delle due sezioni saranno: una Giuria Demoscopica, una Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, il pubblico tramite il sistema di Televoto da telefonia fissa e da telefonia mobile, i musicisti e coristi dell’Orchestra del Festival (questi ultimi voteranno durante la serata dedicata alla Canzone d’autore).

Le tre giurie voteranno tramite un’app dedicata da scaricare sugli smartphone.

Nelle prime 2 serate, martedì e mercoledì, oltre alla Giuria Demoscopica viene reintrodotto il Televoto. Il venerdì entra in campo la Giuria della Sala Stampa, ma solo per la votazione che riguarda i Big, mentre il vincitore della categoria Nuove Proposte sarà scelto fra i 4 finalisti dal giudizio contemporaneo di Giuria demoscopica, Giuria della Sala Stampa e Televoto.

Le stesse tre giurie saranno poi chiamate ad esprimersi nella serata finale di sabato, in due diverse occasioni: prima per scegliere i nomi dei 3 finalisti, infine per proclamare il vincitore.

Sanremo 2021 – PrimaFestival

Torna anche quest’anno il PrimaFestival, il notiziario flash sui temi caldi che animeranno la 71esima edizione del Festival di Sanremo. Tutti i giorni, a partire da sabato 27 febbraio, subito dopo il Tg1, le canzoni, i cantanti, gli ospiti, lo show, ma soprattutto i retroscena: l’unico programma all-news interamente dedicato all’evento sanremese. Al timone di questa frizzante finestra sulla kermesse canora e dintorni Giovanna Civitillo – moglie di Amadeus – Giovanni Vernia e Valeria Graci, per otto puntate in cui svelare il dietro le quinte di questo Sanremo storico. Non ci sarà, invece, il Dopo Festival.