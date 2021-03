L'annuncio del conduttore televisivo in conferenza stampa

Sanremo 2021 , Amadeus ha annunciato che non ci sarà un ‘Ama Ter’.

, ha annunciato che non ci sarà un ‘Ama Ter’. Al suo posto Alessandro Cattelan? La risposta del direttore di Raiuno.

Non ci sarà la terza conduzione consecutiva del Festival di Sanremo di Amadeus. Lo ha annunciato lo stesso direttore artistico e conduttore della kermesse canora più famosa e importante d’Italia.

In conferenza stampa, infatti, Amadeus ha detto: «Ho vissuto due Sanremo storici, per diversi motivi. Per me il festival è un evento, un progetto non un programma televisivo, parte da un’idea. Per questo non ci sarà un terzo consecutivo. Io e Fiorello ce lo eravamo detti da tempo».

Tuttavia, Amadeus non esclude che un giorna possa esserci un’altra conduzione: «Se un giorno la Rai vorrà affidarci di nuovo il Festival, anche quando avremo 70 anni, sarà una grande gioia ma il terzo festival consecutivo non ci sarà, non vedo l’ora di tornare ai miei giochi, ai miei quiz e alla mia normalità».

Per quanto concerne il successore, si parla molto di Alessandro Cattelan che ha lasciato Sky dopo anni di conduzione di X Factor ma il direttore di Raiuno Stefano Coletta ha detto: «Sul prossimo Festival non c’è ancora stato alcun ragionamento. Credo che Amadeus abbia fatto un grandissimo lavoro e dopo aver sedimentato questa esperienza ne riparleremo. Su Cattelan non c’è nessuna considerazione per il Festival. È vero che stiamo ragionamento su un possibile evento, ma non abbiamo mai parlato di Sanremo».