Sanremo 2021: boom sui social, l'hashtag in quasi 800 mila tweet

Piccola flessione sugli ascolti ma Sanremo: è subito “boom” sui social

hashtag utilizzato in quasi 800 mila tweet nella prima giornata

boom sui social, l’hashtag in quasi 800 mila tweet

Complessivamente sono stati pubblicati circa 780 mila tweet con l’hashtag #Sanremo2021, il pubblico web è stato rappresentato per il 61% da donne e 39% da uomini.

Questo il dato principale elaborato da TIM Data Room che analizza il ‘sentiment’ della rete sul Festival, seguendo i trend dei principali social.

I momenti in cui sono stati pubblicati più tweet con #Sanremo2021 sono stati subito dopo l’esibizione di Aiello e prima dell’entrata sul palco dell’Ariston dell’infermiera Alessia Bonari (tra le 22.22 e le 22.23) che ha registrato oltre 5mila tweet in un minuto; subito dopo l’esibizione di Fedez e Francesca Michielin (tra le 22.39 e le 22.40) sono stati quasi 5mila i cinguettii in sessanta secondi e dopo l’esibizione di Loredana Bertè oltre 4mila tweet.

Sanremo 2021: boom sui social

I Maneskin sono gli artisti della prima giornata del Festival più twittati con oltre 38mila post tra citazioni e retweet. Achille Lauro ha ottenuto su Twitter oltre 27mila tra citazioni e retweet e Fiorello oltre 32mila.

I primi cinque artisti in gara per numero di citazioni su Twitter durante la serata:

Maneskin – oltre 36mila

Fedez – quasi 30mila

Arisa – oltre 22mila

Noemi – quasi 18

Madame – oltre 16

Curiosità

Liguria, Basilicata, Marche sono le regioni in cui è stato effettuato il maggior numero di ricerche web sul Festival di Sanremo negli ultimi 30 giorni. Dopo l’Italia, la Svizzera, il Belgio e la Spagna sono i paesi che hanno effettuato più ricerche su Google relative al Festival negli ultimi 7 giorni