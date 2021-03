Speciale Sanremo 2021

Oggi, martedì 2 marzo, è il gran giorno della 71ª edizione del Festival di Sanremo e Casa Minutella ha dedicato il primo dei due speciali alla kermesse.

FRANCESCA MICHIELIN E FEDEZ

Massimo Minutella ha intervistato la coppia formata da Francesca Michelin e Fedez che, sul palco dell’Ariston, porteranno la canzone Chiamami per nome.

I due hanno raccontato: «Ci siamo ritrovati sui balconi durante il lockdown. Abbiamo deciso di tornare a collaborare ma non per forza con l’obiettivo di andare a Sanremo. Abbiamo scritto una canzone e, appena finita, abbiamo deciso di provare quest’esperienza. Chiamami per nome è nata, anzitutto, perché volevamo di nuovo cantare insieme, neanche con l’intento di pubblicarla. Poi, ci siamo visti con altri e abbiamo preso la decisione. Per prepararci all’Ariston, stiamo puntando ancora di più sulla tecnica, abbiamo studiato canto, provato tanto, ci siamo concentrati sia sull’inedito che sulla cover».

MALIKA AYANE

Al Festival di Sanremo ci sarà anche Malika Ayane, con la canzone Ti piaci così.

L’artista milanese ha rivelato: «Al Festival torno ‘leggera’. Che posso cantare all’Ariston lo hanno capito tutti. Ora ho pensato che, in un momento come questo, bisogna dare carezze, alleggerire, stemperare, ripartire dalla leggerezza e contagiare gli altri. Ho scelto di presentare un brano che sia portatore sano di energia positiva. Punto, infatti, tantissimo su questo. È un brano inatteso? Sì, ora voglio raccontare uno stato d’animo nel momento in cui succede».

FULMINACCI

Esordio al Festival di Sanremo per Fulminacci che ha spiegato a Casa Minutella le origini di Santa Marinella: «Questa canzone nasce da una storia raccontata da un amico che, alla fine, mi ha coinvolto e l’ho fatta mia. Santa Marinella è uno dei luoghi in cui quell’amore ha avuto luogo». E sulla kermesse: «Ho sempre seguito il Festival, è una tradizione di famiglia. Non ce lo siamo mai perso. Neanche in hotel. Ora starò dall’altra parte dello schermo e sarà molto esaltante. La prima canzone che mi viene in mente? Almeno tu nell’universo di Mia Martini».

«Faccio finta di essere tranquillo ma non lo sono – ha spiegato Fulminacci – Amadeus mi ha chiamato al telefono e sono impazzito, non sapevo cosa dire. Ho percepito una sorta di artigianato perché è stato lo stesso direttore ad avermi chiamato e a dirmi di avermi scelto».

WRONGOFYOU

A Sanremo ci sarà anche il cantante romano Wrongofyou con il brano Lezioni di volo: «La mia canzone parla dell’accettazione del passato, del perdono e del sentirsi liberi». «Il Festival di Sanremo – ha proseguito – ha rappresentato un appuntamento annuale, un punto di riferimento. Sono contento di starci e soprattutto quest’anno perché quest’edizione passerà alla storia. Sono convinto che questo Sanremo servirà da aiuto al pubblico a casa».

ROBY FACCHINETTI E RED RONNIE

Least but not last, c’è stato il collegamento in diretta con Roby Facchinetti e poi con Red Ronnie direttamente da Sanremo.

Facchinetti, il cui nuovo album s’intitola Inseguendo la musica, ha detto: «La musica ha un potere straordinario. Se non ci fosse stata la musica, se non avrei vissuto quei momenti orribili, terribili e dolorosi, non avrei mai composto Rinascerò, Rinascerai. Sono convinto che tutto questo dolore, tutta questa paura, abbiano favorito la creatività. Non solo nella musica e sono curioso di ascoltre le canzoni di Sanremo perché sono convinto che lo spessore e la qualità saranno migliori degli altri anni, proprio grazie alla creatività».

Infine, il collegamento con Red Ronnie che ha mostrato Sanremo deserta e desolante e poi l’interno di Casa Sanremo.