parlano alcune famiglie siracusane

C’è un partito trasversale che spinge, in vista della riaperture delle scuole il 10 gennaio, per la Didattica a distanza, la famigerata Dad, e chi, invece, nutre dubbi sull’opportunità delle lezioni a casa per gli studenti.

Tra questi ultimi, ci sono diversi genitori siracusani che provano ad analizzare la questione sotto un aspetto pratico.

Se i genitori lavorano chi resta a casa?

“Nella nostra famiglia – racconta un genitore a BlogSicilia – lavoriamo in due: io e mia moglie. Le nostre aziende non utilizzano lo smart working, per cui se si dovesse decidere di sospendere le lezioni in classe per gli studenti adottando la Dad, non capisco come potremo organizzarci”.

“Chi tra mia moglie ed io resterà a casa con nostra figlia? Di certo, la piccola, che ha sette anni, non potrà rimanere a casa da sola, non abbiamo familiari autonomi, magari pensionati, in grado di seguire la bambina” conclude il padre della bambina.

Con il lockdown la Dad era gestibile

Un altro genitore sostiene che fino a quando era in vigore il lockdown la Dad era gestibile. “Quando tutti eravamo in casa – dice a BlogSicilia un genitore siracusano – la Didattica a distanza aveva senso ma non credo che si tornerà al blocco totale, come in quei mesi del 2020. Per cui la Dad, seppur per un tempo limitato, rischia, se dovesse essere adottata alla ripresa delle lezioni, di stravolgere tutto. Io ho fatto vaccinare mio figlio, come tutta la famiglia, si dovrebbe, invece, andare fino in fondo con la campagna di vaccinazione”.

Le Regioni per la Dad

Le Regioni avrebbero preparato una bozza di una proposta da presentare al Governo Draghi su come gestire l’eventualità di contagi di Covid-19 nelle classi.

Si è appreso che le Regioni raccomandano all’Esecutivo di prevedere una settimana di DAD (Didattica A Distanza, n.d.r.), la quarantena per tutti gli alunni della classe e il tampone (necessario solo per i non vaccinati se quelli con copertura vaccinale non manifestano sintomi) con quattro o più contagiati in classe alle elementari e in prima media.