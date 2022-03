la decisione del gip di siracusa

Era stato arrestato nei giorni scorsi perché nella sua abitazione, a Floridia, i carabinieri avevano trovato armi, circa 5 kg di droga e soldi, probabile ricavo dalla presunta attività di spaccio. Il gip del Tribunale di Siracusa, Salvatore Palmeri, ha deciso non solo di convalidare l’arresto nei confronti di un 53enne, ma di confermare la permanenza in carcere.

“Inserito in contesto delinquenziale”

Secondo quanto emerso nelle motivazioni del giudice, emergerebbe la pericolosità dell’indagato per la circostanza di avere coinvolto il 17enne, anche lui arrestato e condotto in un centro di accoglienza per minori. Inoltre, il 53enne, difeso dall’avvocato Junio Celesti, è “inserito in un contesto delinquenziale di primo piano”, per cui resterà in cella, nel penitenziario di Cavadonna. Il minore, durante le perquisizioni è scappato dal retro dell’abitazione portando con sé un bidone in plastica, precedentemente semi interrato, in cui era nascosta gran parte della droga e una pistola.

Deteneva armi e esplosivi ma è tornato in libertà

Il gip del Tribunale di Siracusa, Salvatore Palmeri, si è espresso in modo diverso in relazione ad un’altra vicenda, disponendo la liberazione di un siracusano, Fabio Caldarella, 58 anni, arrestato per detenzione di armi, esplosivi e ricettazione, anche se avrà l’obbligo di firma, una misura cautelare più blanda.

Torna in libertà

Le armi in casa

Nel corso della perquisizione nel suo appartamento, scattata nei giorni scorsi, i carabinieri hanno rinvenuto all’interno di un barattolo, custodito in un magazzino, una pistola semiautomatica con matricola abrasa calibro 7,65. In un altro posto, sempre nella disponibilità dell’indagato, difeso dall’avvocato Junio Celesti, i militari hanno scovato un’altra rivoltella semiautomatica, calibro 6,35 con 5 cartucce.

Esplosivo in un barattolo

Infine, in un appezzamento di terreno, di proprietà del 58enne, i carabinieri hanno rintracciato un barattolo con 254 grammi di esplosivo da cava ed un detonatore. Le indagini dei militari del comando provinciale di Siracusa dovranno accertare in che modo l’uomo si sia procurato armi ed esplosivi e che uso avrebbe dovuto farne.