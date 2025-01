a lentini

E’ in fin di vita, ricoverato in prognosi riservata, un anziano di 72 anni, vittima di una rapina violenta avvenuta stamane a Lentini, nel Siracusano, in via Libertà, a pochi passi dallo stadio comunale.

Pensionato pestato a sangue, volevano i suoi soldi

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio di polizia e carabinieri, il pensionato stava passeggiando da solo quando è stato avvicinato da due persone, presumibilmente giovani stando alle prime informazioni, di cui uno con la barba, i quali avrebbero preteso dei soldi. Al rifiuto dell’uomo, i due lo hanno aggredito con una violenza cieca e così hanno sferrato calci e pugni, tra cui molti al viso.

Le urla dei passanti

La vittima è finita per terra e le urla dei passanti hanno messo in fuga i due mentre il 72enne è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Lentini dove è arrivato in gravi condizioni. E’ in prognosi riservata ed i medici non si sbilanciano sulle capacità di recupero del pensionato.

Lo sgomento del sindaco

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sulla vicenda mentre le forze dell’ordine stanno raccogliendo informazioni per provare ad identificare gli autori di questa brutale aggressione.

“Un atto di barbarie, insopportabile per l’intera comunità lentinese, che travalica ogni limite di tolleranza, di fronte al quale, una volta assicurati alla giustizia i due balordi, il Comune di Lentini non esiterà a costituirsi parte civile nel processo allo scopo di chiederne la massima punizione” fanno sapere il sindaco di Lentini, Rosario Lo Faro, la giunta comunale, il presidente del Consiglio comunale e tutti i componenti dell’assemblea cittadina.

“Da ultimo, interpretando il pensiero della città, ci auguriamo che la vittima possa, al più presto, riprendersi per ritornare all’affetto dei suoi familiari” conclude la nota del Comune di Lentini.