Indagine della polizia

Potrebbe essere scivolato sulla scogliera Salvatore Petruzzello, il ventisettenne siracusano trovato morto ieri mattina su una scogliera in via Eveneto nella zona di Riviera Dionisio il Grande, a due passi dalla pista ciclabile di Siracusa.

Dai primi accertamenti da parte degli agenti della Squadra mobile di Siracusa, il giovane mentre stava percorrendo un sentiero avrebbe perso l’equilibrio come emergerebbe dalle tracce lasciate dalle sue scarpe. Una ricostruzione che escluderebbe l’ipotesi del suicidio anch’essa al vaglio degli inquirenti.

Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa devono pero accertare se ieri mattina Salvatore Petruzzello era da solo o in compagnia. Un elemento non da poco perché gli investigatori prendono anche in considerazione la tesi dell’omicidio.

La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta e nelle prossime ore sarà disposta l’autopsia per provare a comprendere con esattezza le cause del decesso