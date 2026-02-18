Il Mpa caccia dal partito il presidente del Consiglio comunale di Lentini, Alessandro Vinci ed i 3 consiglieri Reale, Di Grande e Vasile, protagonisti del ribaltone avvenuto in serata in Consiglio comunale dove non passata la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Rosario Lo Farò.

La reazione del Mpa

Determinante l’astensione di Vinci e le assenze dei consiglieri del Mpa, lo stesso partito che aveva promosso la sfiducia

Durissimo il commento del coordinatore di Grande Sicilia Giuseppe Fisicaro e del capogruppo Giuseppe Vasta, che prendono di mira il presidente del Consiglio comunale, a cui vengono mosse delle accuse ben precise, circa le sue velleità a candidarsi a sindaco.

L’attacco a Vinci

“Riteniamo doveroso chiarire che l’iniziativa della mozione è stata fortemente voluta dal Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Vinci, che ne ha promosso la raccolta firme, la presentazione e la calendarizzazione, proponendo anche l’uscita dalla maggioranza. Le sue aspirazioni personali hanno rappresentato il vero motore politico di questa scelta. Quando però è emerso che un’eventuale candidatura a sindaco avrebbe dovuto essere condivisa e non imposta, si è assistito a un evidente voltafaccia, che ha smentito le aspettative precedentemente alimentate e confermato una gestione fondata su personalismi”.

Gli altri epurati

Allo stesso tempo, il vertice provinciale del Mpa-Grande Sicilia annuncia di aver messo alla porta Reale, “così come i consiglieri assenti Di Grande e Vasile, non fanno più parte del partito né dei suoi organi. Prendiamo nettamente le distanze da chi utilizza la politica per ambizioni individuali e personalismi, anziché per il bene della comunità. Il nostro impegno resta esclusivamente rivolto agli interessi dei cittadini e rimaniamo dalla parte della rappresentanza e della coerenza.”



