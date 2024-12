il caso solarino

Si è preso la sua vendetta politica, proprio come il conte di Montecristo, il deputato regionale del Mpa, Peppe Carta, nei confronti del sindaco di Solarino, Peppe Germano, vicesegretario regionale di Noi Moderati, sfiduciato dall’aula.

Lo scontro tra Germano e Carta

Se il primo, quasi un anno, fece dimettere i suoi consiglieri per far decadere il Consiglio, per metà composto da esponenti legati a Carta, lo stesso parlamentare Ars è stato il regista non solo dei ricorsi alla giustizia amministrativa, la recente sentenza del Cga ha rimesso in aula i consiglieri, ma anche della sfiducia allo stesso Germano.

Si torna a votare

Morale della favola: si tornerà a votare ed i due protagonisti di questa sfida politica sono già in campo. Germano ha annunciato che si presenterà agli elettori per avere un nuovo mandato mentre Carta ha già avviato le consultazioni per una coalizione che dovrà scegliere il candidato a sindaco. Ed a tal proposito, il parlamentare regionale autonomista lancia la proposta delle primarie.

Senta, Carta che accadrà adesso?

Siamo aperti a tutti i gruppi ed alle coalizioni di Solarino per scegliere un candidato più condiviso possibile per le prossime elezioni amministrative che si terranno nella primavera del 2025. Il Mpa apre a tutti i gruppi e lancia le primarie per la scelta del sindaco.

Del Centrodestra?

Delle componenti che intendono aderire al progetto del Mpa. Invitiamo i solarinesi a scegliere per Solarino.

L’affiliazione del Mpa a Forza Italia inciderà in queste elezioni?

Io provengo da Forza Italia, in merito alla scelte del partito mi rimetto a quanto deciso da Raffaele Lombardo. E’ chiaro che da oggi collaborerà ancora di più con Forza Italia.

Ma su Solarino, si andrà insieme?

La città di Solarino ha una popolazione di circa 6 mila abitanti: è un piccolo centro.