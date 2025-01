le strategie

Sono 4 i nomi per la corsa segreteria provinciale del Pd di Siracusa alla scadenza della presentazione delle candidature.

Chi è in campo

Della partecipazione di Piergiorgio Gerratana, rosolinese, e di Orazio Scalorino, floridiano, si sapeva già, a loro si sono aggiunti Giuseppe Patti, vicino al commissario Antonio Nicita da sempre legato alle questioni dell’ambiente, ex presidente del Wff Siracusa ed espressione della zona di Siracusa, e Claudia Saccà, lentinese, espressione della cosiddetta area PopDem (Popolo democratico) che punta a creare un fronte unitario progressista, ambientalista e femminista.

L’altra data di scadenza

C’è un’altra data di scadenza, fissata al 18 gennaio, per la presentazione delle firme, ne servono almeno 80, e della mozione a sostegno della candidatura. A quanto pare, nella giornata di ieri solo Gerratana, che ha l’appoggio della corrente Shlein, il cui referente è Nicita, avrebbe presentato anche la documentazione completa ed ha già inviato una nota sulla sua corsa per la segreteria del Pd. “Costruire l’alternativa in provincia con Elly Schlein e Antonio Nicita” è il titolo della mozione di Gerratana, consigliere comunale di Rosolini.

Il convegno con Orfini ed il duello interno

Ieri, nella sede del Pd a Siracusa, si è tenuto un convegno dal titolo Verso un grande Pd a cui ha preso parte il deputato nazionale, Matteo Orfini, il commissario del Pd, Nicita, Marco Monterosso, della direzione regionale del Pd ed Antonio Rubino, della direzione nazionale del Pd. C’era anche il parlamentare regionale dem, Tiziano Spada, esponente dell’area Bonaccini, che ha “sposato” la candidatura di Orazio Scalorino, ed è tra quelli, come il Pd di Floridia, che ritengono far spostare il congresso provinciale.

Sulla questione è stato sollecitato dai Dem di Floridia, il commissario e senatore Nicita che, però, ha chiuso ogni porta, sostenendo che va posta fine alla stagione di commissariamento. Presumibilmente, il confronto sarà tra Gerratana e Scalorino e sarà per le due aree di riferimento un mondo per contarsi e comprendere meglio i rapporti di forza.