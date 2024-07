dal primo di ottobre

Un corso di laurea triennale per i futuri manager del turismo avrà inizio a partire dal primo ottobre a Siracusa. L’iniziativa, promossa dall’Università di Catania e dal Comune di Siracusa, è stata presentata stamane a Palazzo Impellizzeri, in Ortigia, da Salvatore Cannizzaro, delegato all’Orientamento ed al Placement del Dipartimento di Scienze umanistiche, Marina Paino, direttore del Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università di Catania e da Fabio Granata, assessore alla Cultura di Siracusa.

L’obiettivo

La finalità del corso è di promuovere delle figure professionali legate al mondo del turismo ma non quello di massa, del resto il corso ha un nome molto chiaro: Progettazione e gestione del Turismo culturale. Dunque, la scommessa del Comune siracusano e dell’Ateneo di Catania è di spingere su un settore che valorizzi le risorse storiche ed artistiche di tutto il Sud-Est siciliano.

Destinato ai giovani siciliani

I promotori del corso puntano a “reclutare” soprattutto giovani, appena diplomati, del posto o comunque dell’area sudorientale della Sicilia per dare loro una prospettiva di lavoro nel mondo del turismo. Potrebbe essere questa la fucina di gestori di strutture alberghiere o agenti del turismo.

Aumento tasso di istruzione

“L’utenza sarà variegata – ha detto Marina Paino – perché ci aspettiamo sia liceali sia studenti provenienti da scuole professionali. Si tratta di una vera scommessa per l’Università di Catania che metterà risorse, economiche ed umane, per potare avanti il corso ma abbiamo bisogno dell’aiuto delle scuole per promuoverlo. Ci poniamo anche l’obiettivo di aumentare il tasso di istruzione in questa zona della Sicilia. E’ una opportunità anche per i ragazzi del posto che, vivendo a Siracusa, non devono pagare affitti”.

Il futuro di questo settore

Per il professor Cannizzaro, il turismo negli anni si è “trasformato in un settore di nicchia ad uno di massa” per cui le potenzialità in questa parte della Sicilia sono enormi. Un turismo che, secondo il docente, deve avere una declinazione culturale. “Il turismo culturale è importante per lo sviluppo del territorio: crea un valore economico ma deve riuscire ad attrarre risorse anche da sistemi esterni”.

Granata, “fa parte di un progetto formativo”

Per l’assessore alla Cultura, Fabio Granata si tratta di una iniziativa “che fa parte di un progetto formativo portato avanti negli anni dall’amministrazione Italia”. Inoltre, “questo corso consentirà di dare uno sbocco professionale ai nostri ragazzi” ma “lavoriamo anche su altro aspetto, cioè alzare la qualità del turismo”.