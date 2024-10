“Dobbiamo smettere di fare il conto sul numero dei turisti che arrivano in Italia, quello che conta è la qualità”. Lo ha detto a Brucoli, in occasione della convention di Fratelli d’Italia il ministro del Turismo, Daniela Santanché, in merito alla strategia del Governo su questo segmento economico.

“Dobbiamo innalzare la qualità dei servizi, non abbiamo una catena di alberghi italiana famosa al mondo. La politica e le imprese devono avere la visione su che strada intraprendere ma è chiaro che la qualità è importante. Voglio che i turisti vadano dove si producono le nostre eccellenze, nei nostri borghi, che sono una risorsa”

La tassa di soggiorno sia proporzionale

“La tassa di soggiorno deve seguire il criterio della proporzionalità”, ha detto Daniela Santanché, rispondendo ad una domanda di un albergatore sulla tassa. “Nulla è stato deciso – ha detto il ministro – è necessario prima un accordo che si fonda su alcuni pilastri: deve essere una tassa di scopo, cioè reinvestita nel turismo. In ogni caso, bisogna tenere conto che non bisogna incidere nel bilancio delle famiglie. Per esempio, se una famiglia va in una suite dal costo di 1500 euro pagare una tassa di soggiorno pari a 5 euro è poco e non incide. Ma se una famiglia spende 70 euro a notte, 3 euro di tassa di scopo è troppo. Per questo ritengo che sia importante la proporzionalità”.

Meloni: “Siracusa scelta straordinaria per G7 Agricoltura”

“Ritengo più azzeccata che mai la scelta di organizzare quest’evento in Sicilia. Terra straordinaria, che nei giorni scorsi ha ospitato la riunione dei Ministri dell’Agricoltura del G7 e l’Expo Divinazione”.Lo afferma Giorgia Meloni in un messaggio inviato all’apertura della seconda edizione de ‘Le radici della bellezza’ dei gruppi Parlamentari di Fratelli d’Italia di Camera e Senato a Brucoli, frazione marinara di Augusta (Siracusa), dove si sta tenendo la convention del partito.