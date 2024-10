i controlli dopo la denuncia dei residenti

Blitz della polizia di Siracusa nell’area della Borgata, nella porzione tra Piazza Santa Lucia, via Agatocle e piazza Euripide, al centro di problemi di degrado denunciato da alcuni residenti. Gli stessi abitanti, anche con la diffusione di filmati, hanno fatto emergere la presenza di persone, a tutte le ore del giorno, protagonisti di bivacchi, incendi di rifiuti e di assillanti richieste di denaro, frutto dell’attività di parcheggiatori abusivi.

I controlli della polizia

Un allarme che è arrivato naturalmente alla polizia e così nel pomeriggio di ieri è stato organizzato un vasto controllo nella zona a cui hanno preso parte le Volanti, la Divisione Pas, il reparto di Prevenzione crimine di Catania, il personale della Polizia Municipale e dell’Asp.

Nel corso dell’operazione, sono stati controllati 6 esercizi commerciali, 4 dei quali sono stati sanzionati per un ammontare di 1.122 euro (3 per occupazione abusiva del suolo pubblico ed uno per impianti pubblicitari privi di autorizzazione).

Le sanzioni ed i sequestri

Inoltre, come fanno sapere dal palazzo della Questura di Siracusa, sono state emesse 5 sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, in particolare: 2 per mancanza di copertura assicurativa, 1 per guida senza

patente perché mai conseguita, 1 per guida con apparecchio radio telefonico in mano e 1 sequestro amministrativo per autovettura in stato di abbandono. Nel complesso, le sanzioni ammontano a 6.950 euro. Nel corso del servizio, sono state identificate 93 persone e controllati 32 veicoli.

Stretta sui luoghi frequentati dai giovani

Inoltre, nella serata di ieri gli agenti della Questura e della Polizia municipale hanno effettuato dei controlli

nei luoghi di ritrovo dei giovani, a fine di garantire maggiore sicurezza nel corso del fine settimana. “Nella circostanza sono stati controllati 16 veicoli, identificate 26 persone ed elevata una sanzione amministrativa” spiegano in una nota gli agenti di polizia.