tra le ipotesi un suicidio o un incidente

E’ morta dopo essere caduta dal balcone della sua abitazione una donna di 45 anni, siracusana. E’ accaduto nella serata di ieri, intorno alle 23, in un appartamento di viale Scala Greca, nella zona nord della città, dove la vittima, disoccupata viveva insieme al compagno.

Le indagini della polizia

Le indagini sono condotte dagli agenti delle Volanti e della Squadra mobile di Siracusa, arrivati sul posto dopo la segnalazione alla sala operativa della Questura.

Suicidio o incidente?

La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per accertare le cause della morte. In un primo momento, si è ipotizzato un suicidio, per via delle condizioni psichiche della donna, che soffriva da tempo di crolli nervosi ma nel corso degli accertamenti è emersa un’altra ricostruzione: la vittima, che di tanto in tanto assumeva sostanze psicotrope ed alcolici, potrebbe aver perso l’equilibro, fino a precipitare. Insomma, secondo questa tesi, tutta da dimostrare, si tratterebbe di un incidente.

Il litigio con il compagno

La dinamica della caduta e l’impatto violento non le hanno dato scampo: la 45enne è deceduta nel volgere di pochi istanti ma spetterà al medico legale stabilire, con esattezza, le cause della morte.

L’esame del medico legale

Sembra che la donna avesse litigato con il compagno anche se, al momento, non sembrano esserci un suo coinvolgimento nella tragedia, in ogni caso l’esame consentirà al perito di verificare se sul corpo della vittima ci siano segni di colluttazione.

Giallo a Palermo

E’ giallo a Palermo per la morte di una donna di 37 anni trovata senza vita nel suo appartamento, Palermo. La prima ipotesi è quella di un suicidio ma la polizia sta svolgendo delle indagini dopo aver rinvenuto sul corpo dei segni di arma da taglio. Gli agenti della squadra mobile hanno sentito il marito per cercare di ricostruire quanto accaduto. La vittima sposata da un anno era sola nell’appartamento ed il mese scorso aveva scritto un lungo post su facebook raccontando di una malattia e di un improvviso ricovero.