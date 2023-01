la presa di posizione di riccardo gennuso

“Non c’è più tempo da perdere in vista delle elezioni amministrative a Siracusa, è il momento di sedersi attorno al tavolo del Centrodestra e fare una sintesi sulle potenzialità dei partiti e dei movimenti che lo compongono”.

Ad affermarlo è il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso, a poche ore dalle dichiarazioni di Titti Bufardeci, rilasciate a BlogSicilia, in cui ha annunciato di non volersi candidare a sindaco nelle amministrative della prossima primavera a Siracusa.

“Pronti ad esprimere candidato a sindaco”

“La nostra squadra, con l’avallo dei miei colleghi di partito all’Ars -prosegue Riccardo Gennuso – è in grado di andare avanti e siamo nelle condizioni di esprimere una candidatura a sindaco. Abbiamo una rosa di nomi da mettere sul tavolo. Si tratta di persone competenti e preparate ed in questo momento storico non serve ricorrere a operazioni nostalgiche o di potere per una città che ha bisogno di nuove idee e modalità di governo snelle”.

“No ad azioni prevaricatorie”

Il parlamentare Ars di Forza Italia stoppa le fughe in avanti e nel suo comunicato spiega di non voler “rompere con gli alleati, ma non è disposto neppure a subire azioni prevaricatorie che non farebbero null’altro che affossare ancora più la città capoluogo”.

La sfida ad Italia

Gennuso ritiene sia finita la stagione dell’attuale sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che si è candidato per un secondo mandato e che governa la città senza Consiglio comunale, decaduto nel dicembre del 2019 per non aver votato il conto consuntivo.

“Per quanto riguarda il gruppo che mi è vicino a Siracusa – dice Riccardo Gennuso – abbiamo elementi preparati in grado di fare la differenza e siamo aperti ai cittadini onesti ed alla società civile. A Siracusa c’è una mancanza di democrazia che dura da tre anni. Un solo uomo al comando e quattro amici al bar che hanno portato il capoluogo al penultimo posto in Italia come qualità di vita”