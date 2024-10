parla gaetano fiore della lista rinnovamento

Le elezioni dell’Ordine dei medici di Siracusa si tingono di giallo con la denuncia di una delle due liste in corsa, Rinnovamento, per una presunta irregolarità delle consultazioni. L’altra lista, Insieme, è legata al presidente dell’Ordine uscente, Anselmo Madeddu. “Nella giornata di oggi ci recheremo dai carabinieri per depositare il nostro esposto” dichiara a BlogSicilia Gaetano Fiore, rappresentante di Rinnovamento che, nel dettaglio, racconta, quello che è accaduto ieri, in occasione dello scrutinio.

La ricostruzione dello scrutinio di Rinnovamento

“Ieri sera subito dopo le 20.00, ad urne chiuse, prima di iniziare – si legge in una nota della lista Rinnovamento – lo scrutinio, il presidente del seggio elettorale ha conteggiato 620 schede votate mentre risultavano 618 votanti. Il rappresentante della lista Rinnovamento ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine che, impossibilitate a intervenire, consigliavano di presentare formale denuncia per irregolarità delle operazioni di voto. Lo scrutinio delle schede è iniziato alle 22.30 circa protraendosi fin oltre le 02.00 circa del 30.09.2024 con la sola presenza dei candidati della lista “Insieme”, senza alcun candidato o rappresentante della lista “Rinnovamento”. Qualsiasi risultato elettorale dichiarato è frutto delle suddette operazioni di voto. La lista “Rinnovamento” sta provvedendo a presentare formale denuncia”.

Caos a Palermo

Una situazione analoga si è verificata per le elezioni dell’Ordine dei medici di Palermo: martedì scorso le operazioni sono state annullate per via della firma apposta nel registro dei votanti di un medico che, però, vive a Torino. Dopo cinque giorni di votazione per scegliere tra le liste “Rinnovare” e “Amato presidente”, il presidente del seggio ha quindi deciso di annullare le votazioni. Una delegazione della lista Rinnovare con in testa il candidato presidente Giovanni Imburgia si è poi recata alla Procura di Palermo per formalizzare un esposto. Inoltre chiede al Presidente Nazionale dell’Ordine di commissariare immediatamente l’Ordine di Palermo per garantire la piena legalità alle prossime elezioni.

“Noi come Palermo”

“La nostra situazione a Siracusa non è diversa da Palermo: il nostro presidente è all’Ordine dal 2000, da 25 anni, e questo quadriennio 2024/2028 sarebbe il terzo mandato, mentre il presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo c’è dal 1994, da 30 anni, e anche lui sarebbe al terzo mandato” ha scritto in un post sui social Gaetano Fiore.