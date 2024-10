è successo a francofonte

E’ culminata, per la seconda volta nell’arco di pochi mesi, in una sparatoria una lite tra due giovani, appartenenti ad altrettanti nuclei familiari, residenti a Francofonte, nel Siracusano, i cui rapporti sono ormai tesi da tempo.

Cosa è accaduto

Lo scontro, secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri, è avvenuto nella notte tra sabato e domenica: i due giovani si sono affrontati in una via del centro del Comune ed uno di loro ha estratto una pistola, sparando alcuni colpi contro il rivale, rimasto ferito, lo stesso rimasto vittima dell’agguato risalente all’agosto scorso.

Ferito in ospedale

E’ stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Lentini ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Il sindaco di Francofonte, Daniele Lentini, ha espresso preoccupazione per l’ennesimo episodio inquietante, parlando di emergenza sicurezza nella zona nord del Siracusano.

La sicurezza precaria a Francofonte

Le preoccupazioni del sindaco sono abbastanza fondate sulla sicurezza precaria a Francofonte. Nei mesi scorsi, destò scalpore il furto di un mezzo dell’Avis, adibito per il trasporto e la raccolta del sangue, usato come ariete per scardinare una colonnina bancomat di una stazione di servizio di Carlentini.

Van dell’Avis usato per una spaccata

Il van, dopo la spaccata, venne dato alle fiamme in contrada Fata, un’area agricola usata per la produzione di arance. A denunciare il furto era stata la stessa sezione dell’Avis di Francofonte: le indagini, come per la sparatoria, sono in mano ai carabinieri che, nel corso di queste settimane, hanno raccolto immagini ed informazioni sul conto dei responsabili, presumibilmente componenti di una banda. Sempre in estate, una gang, forse la stessa, si rese protagonista di due spaccate, ai danni di due supermercati, uno situato a Carlentini, l’altro a Francofonte: nel primo caso, non venne portato via nulla, nel secondo gli assalitori rubarono una cassaforte contenente circa 8 mila euro