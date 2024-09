nella conferenza stampa a roma

Ortigia, il centro storico di Siracusa, è diventata un Comune e con tanto di sindaco. Una gaffe che ha investito il capo di Gabinetto del ministero dell’Agricoltura, Raffaele Borriello, nel corso della conferenza stampa di presentazione del G7 dell’Agricoltura che si svolgerà a Siracusa dal 21 al 29 settembre.

La gaffe

Il funzionario, che ha ringraziato per l’evento “il sindaco ed il Comune di Ortigia” è stato corretto dal ministro, Francesco Lollobrigida, ma l’errore è rimasto e naturalmente ha fatto il giro delle chat e dei social.

Un altro errore

Un analogo strafalcione è stato commesso da un’agenzia di stampa che, sempre in merito al G7, ha scritto che avrà luogo in Ortigia “in provincia di Siracusa”. Insomma, “sviste” geografiche, forse causate dalla notorietà che il centro storico ha acquisito negli anni. Due anni fa, infatti, Ortigia è stata scelta da Dolce&Gabbana come location per le sfilate e gli eventi di alta moda, e già da tempo l’isola è diventata teatro di posa per serie televisive, film e spot pubblicitari.

Lollobrigida, “ecco perché abbiamo scelto Ortigia”

“Abbiamo scelto come sede Ortigia a Siracusa, perché lì come in pochi altri luoghi quasi tutto quello che è passato in Italia ha lasciato una traccia” ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. “C’è la cultura della Magna Grecia, quella romana, ci sono stati gli arabi, tanti palazzi, luoghi, monumenti, ci raccontano cosa può rappresentare l’insieme delle contaminazioni che hanno reso unico il nostro Paese” ha detto il ministro.

I disagi in Ortigia, “ci scusiamo con gli abitanti”

Inevitabilmente, ci saranno dei disagi in Ortigia, di cui ne è consapevole lo stesso ministro. “Il sistema fieristico italiano – ha aggiunto Lollobrigida – è sbilanciato verso Nord, il Sud non ha particolari luoghi di questo tipo, ma ha benefici climatici per ospitare grandi eventi nelle sue piazze naturali. Ci scusiamo in anticipo con gli eventuali fastidi che l’evento potrà causare agli abitanti di Ortigia, ma riteniamo che il G7 sarà anche una grande occasione per la città”.