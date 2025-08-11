A prendere le difese dell’assessore al Verde pubblico di Siracusa, Luciano Aloschi, nella bufera dopo la sua proposta di eliminare le aiuole dal lungo spartitraffico di viale Scala Greca, è il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Di Mauro.

La difesa politica

Una protezione di carattere squisitamente politico, considerato che entrambi sono appartenenti al Mpa-Grande Sicilia ma appare, comunque, singolare che a scendere in campo sia una figura istituzionale, ancorché esponente del principale alleato dell’amministrazione Italia, piuttosto che un profilo decisamente più politico.

La prima volta di Aloschi

Nella sua arringa, Di Mauro precisa che le parole dell’assessore sono innanzitutto figlie dell’esordio dalla carica di assessore, assunta da poco meno di un mese. “Se l’emozione dell’esordio ha tradito l’assessore Luciano Aloschi nella sua esposizione in Consiglio comunale – dichiara il Presidente Alessandro Di Mauro – è indubbio che in questi giorni si stia strumentalizzando una frase, estrapolandola dal contesto generale del suo intervento”.

“Le aiuole non saranno eliminate”

Il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Di Mauro, precisa che “non esiste alcun progetto per eliminare aiuole o spartitraffico piuttosto si tratta di razionalizzare gli interventi e, conseguentemente, la spesa. L’obiettivo è ottimizzare le risorse e garantire un decoro urbano più costante ed efficace”.

L’attacco politico

L’analisi di Di Mauro assume toni più politici quando afferma che le polemiche sulle parole di Aloschi, pesantemente bersagliato da Fratelli d’Italia, con cui i rapporti sono ai minimi termini dopo la vicende delle nomine per la nuova società idrica, sono un pretesto per attaccare l’amministrazione ed il gruppo politico del Mpa-Grande Sicilia. “Ho l’impressione – prosegue – che si stia utilizzando questa vicenda come pretesto per attaccare a testa bassa l’amministrazione comunale, il progetto Grande Sicilia e l’assessore Aloschi in particolare”

La fiducia del Mpa ad Aloschi

Infine, Di Mauro assicura la piena fiducia verso l’assessore al Verde. “Un approccio che non giova al dibattito e rischia di distorcere il senso del lavoro che stiamo portando avanti per la città. Come Presidente del Consiglio Comunale – conclude – confermo la piena fiducia nell’operato dell’assessore Aloschi e nella bontà delle sue proposte per migliorare il decoro e la vivibilità di Siracusa”.