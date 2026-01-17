Nei giorni scorsi il centro storico di Noto, con le sue facciate barocche e le pietre che raccontano secoli di storia, è stato teatro di una serie di atti vandalici che hanno lasciato segni visibili su edifici e monumenti di rilevanza artistica.

Vandalizzato il centro storico

Scritte e imbrattamenti comparsi nelle ore notturne hanno suscitato preoccupazione e indignazione tra cittadini e istituzioni, richiamando l’attenzione sulla fragilità di un patrimonio che vive anche della cura quotidiana di chi lo attraversa.

Le indagini e la denuncia alla Procura dei minori

Le indagini avviate dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Noto hanno portato, attraverso un’accurata analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, all’identificazione di tre minorenni. I giovani sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania, competente per i fatti contestati.

Genitori convocati

Nei prossimi giorni il personale del Commissariato procederà alla convocazione dei genitori dei minori coinvolti. Un passaggio formale, ma anche un momento delicato, che si inserisce nel più ampio percorso di responsabilizzazione e tutela di un centro storico che non è solo scenario urbano, ma memoria condivisa della comunità netina.