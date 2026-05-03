Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio nelle aree incolte retrostanti il lido di Arenella, nel comune di Siracusa, dove le fiamme hanno rapidamente avvolto sterpaglie e canneti, alimentate dalle condizioni climatiche tipiche dell’inizio estate siracusana.

L’elicottero dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa, impegnate nelle operazioni di contenimento e spegnimento. La natura impervia del terreno ha reso particolarmente difficile il lavoro a terra, rendendo necessario il supporto aereo: l’elicottero Drago dell’elinucleo di Catania sta effettuando lanci d’acqua sulle zone inaccessibili via terra, dove le squadre non riescono a operare direttamente.

Le ville minacciate

La priorità degli uomini del Corpo, in questo momento, è impedire che le fiamme si propaghino verso le abitazioni limitrofe, che si trovano nelle immediate vicinanze dell’area interessata dall’incendio.