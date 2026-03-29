Un ferito e due auto fuori uso: è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto domenica sulla Strada Statale 114, all’altezza dello svincolo di Cava Sorciaro, nel territorio di Priolo Gargallo, in direzione Catania. L’uomo rimasto coinvolto è stato trasportato all’ospedale Umberto I di Siracusa. Le sue condizioni non sono state rese note.

Le indagini

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi e la gestione del traffico. La circolazione, temporaneamente compromessa, è tornata regolare nel corso della mattinata.

La notte che verrà

A poche ore dall’incidente, la stessa arteria si prepara a un’altra interruzione , questa volta programmata. Nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 marzo, Anas chiuderà il tratto della SS 114 Dir compreso tra i chilometri 4,760 e 7,700, quello che include la galleria San Demetrio tra Primosole e Lentini. Stop in entrambe le direzioni dalle 21:30 alle 6:00. Chiuse anche le rampe dello svincolo di Lentini sulla SS 114 “Orientale Sicula” e sulla SS 114 Dir “Della Costa Saracena”.

L’esercitazione

Il motivo è una maxi-esercitazione antincendio: si simulerà un rogo all’interno del tunnel per verificare il funzionamento degli impianti — ventilazione, illuminazione d’emergenza, segnaletica, telecamere, colonnine SOS — e testare i piani di evacuazione. L’operazione è coordinata con le Prefetture di Catania e Siracusa e coinvolge Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Stradale.

Come muoversi

Il traffico sarà dirottato sulla SS 114 e sulla SS 114 Dir con segnaletica di deviazione predisposta sul posto. Anas raccomanda di verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale sui propri canali ufficiali e tramite app di navigazione. La chiusura è stata collocata nelle ore notturne per contenere i disagi.