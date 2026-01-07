Un incendio è stato appiccato ad un mezzo appartenente ad un’azienda commerciale di Lentini, nel Siracusano. Il rogo è scoppiato questa notte in via Carrubbazza in prossimità dell’attività economica, gestita da imprenditori cinesi, ma i danni, stando ad una prima stima delle forze dell’ordine, sono limitati al veicolo, usato dal titolare per il trasporto delle merci e ad una macchina parcheggiata accanto.

L’allarme e l’arrivo dei soccorsi

Sono stati alcuni residenti della zona a chiedere l’intervento dei soccorsi, in particolare dei vigili del fuoco che hanno provveduto a fermare l’azione del rogo, impedendogli di marciare verso la struttura. Sul caso, ci sono le indagini dei carabinieri della stazione di Lentini e della Compagnia di Augusta che stanno prendendo in considerazioni varie ipotesi, tra cui quella dell’intimidazione all’imprenditore.

Le indagini

Resta da capire, qualora questa tesi fosse confermata, la chiave di lettura del messaggio, se riconducibile al racket delle estorsioni, solitamente sotto il controllo di Cosa nostra o se, invece, ci sono altre ragioni di natura privata.

Le telecamere

Elementi che sono al vaglio degli inquirenti, i quali stanno passando al setaccio una vasta porzione di area in cerca di telecamere di sicurezza in grado di capire cosa è accaduto e magari identificare gli autori del messaggio intimidatorio